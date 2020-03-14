Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что с сегодняшнего дня начнет регулярно рассказывать о ситуации с коронавирусом в регионе. Он отметил, люди должны следовать предписанным нормам — к проблеме нельзя относится невнимательно. Халатное отношение к своему здоровью может навредить в том числе и здоровью ваших близких.

К этому недопустимо относиться легкомысленно, на авось. Нельзя приходить на работу, нельзя бывать в общественных местах, чтобы не подвергать риску других. Нельзя обманывать — ни себя, ни близких. Болезнь коварна: она проявляется не сразу, а заразить других носитель может, когда у него нет никаких симптомов. Поэтому карантин — обязательно. Мы сделали так, что больничный будет оплачен Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев отметил, что сегодня в Московской области зафиксировано 5 подтвержденных случаев коронавируса, еще 10 человек получили предварительный диагноз.

«Работу по выявлению ведет Роспотребнадзор и наше областное министерство здравоохранения. На них сейчас большая ответственность и серьезная нагрузка. Как известно, на территории нашего региона находятся самые крупные в стране аэропорты — Шереметьево и Домодедово, и с 1 февраля наши медики работают там круглосуточно. Я очень благодарен врачам из Химок, Долгопрудного, Лобни, других муниципалитетов. Они прямо сейчас борются с этой опасностью», — сказал губернатор региона.

Андрей Воробьев отметил, что основную угрозу сейчас представляют те жители, которые приезжают в Россию из Европы, где ситуация с коронавирусом сложная. Губернатор отметил, что такие люди должны соблюдать двухнедельный карантин, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.

Он подчеркнул, что ограничил проведение массовых мероприятий, чтобы минимизировать риски распространения инфекции. Он отметил, что эта простая мера уже показала свою эффективность во всем мире.

«Сегодня утром в социальных сетях я еще раз напомнил, что нужно избегать любых скоплений людей. Это ненужный риск для вас и вашей семьи. Обращаюсь к работодателям. Современные технологии сейчас позволяют выполнять многие задачи дистанционно. Постарайтесь организовать работу ваших сотрудников именно так, где это возможно. Знаю, что многие уже это делают», — пояснил губернатор Московской области.

Он подчеркнул, что сейчас принимаются все меры для безопасности детей. Для спокойствия родителей в Подмосковье все школы и детские сады перевели на свободное посещение. Это значит, что с понедельника взрослые сами принимают решение, оставить ребенка дома или отправить в школу. Но это не значит, что у детей начнутся каникулы. Они продолжат получать задания через Школьный портал. Однако если родителям не с кем оставить ребенка, воспитатели детских садов или учителя в школе будут работать в штатном режиме.Они будут внимательно следить за состоянием всех детей, которые пришли на занятия.

Прошу всех уделить особое внимание вашим близким, и детям, и людям старшего возраста. Люди старше 50 лет — это группа риска, мы должны быть чуткими к ним и вовремя обращаться за помощью, если их что-то тревожит. Если вас беспокоит ваше состояние или состояние ваших родных и вы вернулись из-за границы, обращайтесь на горячую линию — вам подскажут, как вести себя правильно. Все наши службы готовы Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что сейчас непростая ситуация наблюдается во всем мире. Однако важно помнить о дисциплине и не допускать паники.

«Каждому из нас нужно быть собранным и проявить ответственность. Будьте здоровы, берегите друг друга», — заключил Андрей Воробьев.

Подмосковье объявило повышенную готовность в условиях коронавируса. Это было сделано для того, чтобы предотвратить распространение инфекции. В области запретили разного рода мероприятия, в которых могут участвовать пять тысяч человек и более. Кроме того, всех, кто вернулся из-за границы, обязали сообщать о своем путешествии и самочувствии по телефону горячей линии.

Работодателям посоветовали по возможности отправлять своих работников на удаленную работу из дома. Подмосковным родителям разрешили самим решать, как будут учиться их дети. Теперь при желании ребята смогут также получать знания из дома, при этом упускать школьную программу они не будут. То же касается и малышей дошкольного возраста.