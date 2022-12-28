Власть 28 декабря 2022, 14:04 «Нелетная погода». Путин отменил поездку в Псков Песков подтвердил отмену поездки Путина в Псков из-за погоды Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин отменил полет в Псков. Всему виной плохие погодные условия. Мероприятие на заводе «Титан-Полимер» пройдет в онлайн-режиме. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«В итоге по полетным условиям это не представляется возможным, поэтому он проведет в режиме видеоконференции из Петербурга», — сказал Песков.

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Представитель Кремля подчеркнул, что президент хотел лично присутствовать на заводе, так как сегодня, 28 декабря, там состоится запуск производства полимерной продукции, которая нужна для фармацевтики, для изготовления медпрепаратов, пищевой и непищевой упаковки.

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На видеоконференции выступит вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и расскажет о развитии производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции и перспективах в целом.

Ранее восьмилетняя девочка из Запорожской области поблагодарила по видеосвязи президента Владимира Путина за то, что он организовал ей поездку в Великий Устюг в резиденцию Деда Мороза, о которой она давно мечтала.