Важное 15 августа 2023, 11:22 Некоторые страны АТР поддержали Запад в противостоянии с Россией — Шойгу Глава Минобороны Шойгу: ряд стран АТР поддержал Запад в борьбе с Россией РИА «Новости»

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Ряд государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) встал на сторону Запада и поддержал его в противостоянии против Российской Федерации. Такое заявление сделал министр обороны Сергей Шойгу во время выступления на открытии Московской конференции по международной безопасности, сообщил ТАСС.

Он при этом отметил, что Россия намерена укреплять взаимодействие со странами АТР. Особенно важной для РФ является Индия, с которой «исторически установились особо привилегированные отношения».

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«С Вьетнамом, Мьянмой, Монголией, Лаосом, Индонезией, Бангладеш нас объединяет совместный опыт борьбы против колониального господства», — добавил Шойгу.

Министр сказал, что Запад пытается демонтировать асеаноцентричную систему безопасности, которая сложилась в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для этого туда внедряются наработки блока НАТО. Ранее российский президент Владимир Путин уличил Соединенные Штаты в желании переформатировать под себя АТР.