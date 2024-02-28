Власть 28 февраля 2024, 12:16 Некоторые иностранные СМИ допустят к посланию Путина Федеральному собранию Песков: некоторые зарубежные СМИ допустят к посланию Федеральному собранию РИА «Новости»

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Некоторые иностранные СМИ будут присутствовать на послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

Раскрывать подробности послания президента Федеральному собранию он отказался. Песков подчеркнул, что все станет известно непосредственно на самом мероприятии.

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Официальный представитель Кремля уточнил, что Путин несколько дней готовился к оглашению послания. Российский лидер лично составляет текст выступления.

Послание президента Федеральному собранию в этом году состоится в четверг, 29 февраля. Предполагается, что глава государства проанализирует ситуацию в России и поставит задачи на ближайшее будущее.

Депутат Госдумы Дмитрий Перминов рассказал «360», что Путин в своем послании определит важные направления внутренней и внешней политики страны. Он предположил, что президент также коснется вопросов спецоперации.