Идея запрета принадлежит депутату Евгению Федорову. Законопроект появится в базе на следующей неделе.

«У наших партий постоянно были связи с зарубежными структурами. Думаю, что и сейчас есть. Не забывайте, что запрет для депутатов иметь второе гражданство или бизнес за рубежом вступил в силу не так давно. Законодательство же у нас не ловит руководителей партий, связанных с зарубежным финансированием, и агентов. Соответственно, раз это не запрещено — значит, это разрешено. Сейчас как раз появилось новое законодательство об иностранных агентах, которое позволяет прописать эту часть в правовом поле. Поэтому надо ввести этот запрет, и понятно, для чего — чтобы руководители партий не проводили политику иностранных государств на территории России, как это делают агенты», — отметил Федоров.

По словам депутата, законопроект обозначит механизм, ограничивающий возможность регистрации политиков. Речь идет о тех, кого заподозрили в участии в НКО-иноагентах. При регистрации Министерство юстиции будет проверять документы участников и по собственной базе определять их связь с агентами других стран.

«Если такую связь находит — отказывает в регистрации либо партии, либо конкретным людям, представленным партией на руководящие должности», — пояснил Федоров.

Предполагается, что законопроект окажет влияние на новые и уже существующие российские политические партии. Депутат отметил, что даже руководитель партии, действующей десять лет, не может быть иностранным агентом.

Он подчеркнул, что законопроект не связан с реестром «Фонда борьбы с коррупцией». Это следующий этап развития законодательства об иностранных агентах.

«Это стратегическая инициатива. Я, как один из авторов еще первого закона об иноагентах, этой темой занимаюсь давно. Я уверен, что в партийном строительстве иноагенты должны быть запрещены», — заявил Евгений Федоров.

Депутат убежден, что законопроект внесут во фракцию «Единая Россия» на следующей неделе. После этого экспертный совет с участием автора рассмотрит инициативу. А затем законопроект официально окажется на рассмотрении в общей базе Государственной думы.