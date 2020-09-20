«Некогда рассусоливать»: Путин рассказал о строительстве медцентров военными

Во время распространения коронавируса в России очень быстро развернули медицинские центры. Президент страны Владимир Путин отметил, что строительством занимались военные Минобороны.

«Они же военные, им некогда рассусоливать насчет этих документов. Но делают они все качественно. И экспертизы проходят как положено», — рассказал Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Обычно строительная документация подготавливается в среднем за 16 месяцев. Но ранее лидер страны говорил, что медицинские центры возводятся всего за 2,5 месяца. По словам президента, это «фирменный стиль специалистов Минобороны». Путин подчеркнул, что подобные подразделения существуют в России уже давно.

«Скажем, строительные военные части создавались еще, по-моему, в XVII веке… И развивались по-разному, и в советское время это была очень мощная система», — добавил он.

При этом глава государства признал, что в 90-е годы в этих подразделениях начались проблемы с выплатой денежного содержания. Многие подразделения были закрыты или перепрофилированы.

«Сейчас мы воссоздали эту военно-строительную отрасль. И смотрите, как эффективно они работают. Просто, что называется, по мановению волшебной палочки как бы — шестнадцать центров сразу, меньше чем за два месяца в некоторых случаях. С иголочки, современные центры с полным оборудованием», — заключил Путин.

Медицинские центы начали строить в России весной из-за ситуации с распространением коронавируса. Сейчас уровень заболеваемости удалось стабилизировать, поэтому медучреждения постепенно стали переводить в обычный режим работы.