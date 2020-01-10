По мнению парламентария, Трамп действует в своей логике коммерсанта, а не политика. Косачев напомнил, что президент США считает американские расходы на содержание НАТО чрезмерными и пытается переложить существенную часть этого бремени на европейских союзников. Чтобы добиться своей цели, Трамп внушает, что угроза существует, и она исходит от России.

«Может быть, это даст результат, что называется, по бизнесу, но это совершенно точно некачественная политика, потому что она основана на обмане и запугивании своих союзников», — заметил председатель Комитета Совфеда по международным делам.