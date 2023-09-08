Власть 08 сентября 2023, 12:59 Неисправность терминалов для электронного голосования в Коптеве в Москве не подтвердилась Общественный штаб не подтвердил данные о неисправности терминалов в Коптеве Фото: Telegram-канал «Осторожно. Москва»

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Представители Общественного штаба по наблюдению за выборами опровергли информацию из СМИ о неисправности терминалов электронного голосования на участках в Коптеве. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев.

О неработающих автоматах написал Telegram-канал «Осторожно, Москва». Источник сообщил, что терминалы перестали работать спустя два часа после начала голосования. Некоторые горожане потеряли возможность отдать свой голос, так как при выборе способа голосования через терминал изменить его уже нельзя.

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Однако представители Общественного штаба опровергли эту информацию.

Фото, которые опубликовали в сети, очевидно, старые, возможно, они были сделаны до старта голосования. Вадим Ковалев

Они сообщили, что терминалы установили прямо под камерами видеонаблюдения, и видно, что все терминалы работали исправно в течение всего голосования. Наблюдатель, находящийся на участке, также подтвердил, что устройства функционировали без сбоев.

Выборы мэра столицы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. При этом более 50% избирателей заявили, что будут голосовать онлайн.