Власть 05 октября 2022, 14:43 Поделиться Telegram

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Viber Нехватка средств на выплаты мобилизованным будет решена — Песков Песков заявил, что в России решат вопросы с нехваткой средств на выплаты мобилизованным

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Российским регионам не хватает средств на выплаты мобилизованным, однако этот вопрос будет решаться совместно с федеральным центром. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков рассказал, что регион испытывает трудности с тем, чтобы выплачивать средства мобилизованным. Он пояснил, что проблема возникла из-за «низкой бюджетной обеспеченности».

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Песков прокомментировал заявление омского главы. Представитель Кремля отметил, что новые выплаты — это всегда дополнительные расходы. По его словам, региональные бюджеты испытывают серьезную нагрузку, потому что сейчас в стране «итак работает много разных программ развития».

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«Сейчас возникает дополнительная нагрузка. Разумеется, у некоторых регионов есть, скажем так, резерв прочности, у некоторых он минимальный или его нет. Поэтому такие ситуации могут возникать, но во взаимодействии с федеральным центром это все будет решаться», — процитировал слова Пескова ТАСС.

Ранее Владимир Путин поручил вернуть домой призванных без основания граждан. Президент потребовал исправить ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации.

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