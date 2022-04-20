Разжигание ненависти и вражды в Сети после начала специальной военной операции на Украине исходит не от россиян, а из-за границы. Об этом заявил замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрий Петров.

«Такого особо негатива от граждан России я сейчас в интернете не вижу. Проведенными мероприятиями, в том числе профилактическими — проверкой, осмотром, тестированием интернет-ресурсов, наше общество, наоборот, как-то сплотилось и стало своей большей частью на сторону государства, и даже есть некоторые лица, которые являлись, ну это очень тонкое название, оппозиционными, настроенными нейтрально, они сейчас настроены очень патриотично», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

По его словам, в интернете практически нет плохих высказываний, которые оставляли бы россияне.

«Основной весь негатив, все высказывания такого разжигающего ненависть или вражду толка, идут, как правило, из-за рубежа», — отметил Петров.

Речь, в частности, идет об Украине, Польше, Литве, Эстонии. Представитель МВД добавил, что Роскомнадзор в любом случае контролирует информационное пространство. Задача же Министерства внутренних дел заключает в выявлении конкретных очагов. Он объяснил, что если какой-то человек выступает с призывами, разжигает ненависть или вражду, то его находят и привлекают к административной или уголовной ответственности.