Рынок нефти в мире изменился навсегда. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, делать бизнес, как раньше, теперь невозможно», — сказал российский лидер.

Он отметил, что причиной перемен стали действия Запада. Антироссийские санкции Путин назвал «сумбурными действиями». По его словам, они не только наносят ущерб европейской экономике, но и помогают России укреплять собственный нефтегазовый сектор.

Также перемены на мировом нефтяном рынке ведут к перестройке логистических цепочек. Путин сказал, что в новых реалиях важно не только добыть топливо, но и выстроить поставки. Также он отметил, что Россия приложит все усилия для обновления текущих бизнес-моделей. Для этого необходимо усовершенствовать логистику и настроить систему расчетов в национальных валютах. По словам Путина, в данный момент есть «определенные ограничения», но Россия их преодолеет.