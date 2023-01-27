Власть 27 января 2023, 03:48 Неэффективность санкций США становится очевиднее с каждым новым пакетом Посольство РФ в США: антироссийские санкции оказались неэффективными РИА «Новости»

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Российское посольство в США прокомментировало на своем сайте новые американские санкции. По мнению дипломатов, с каждой новой санкционной волной становится очевидным неэффективность такого подхода.

«Убеждены, что от постоянного расширения ограничительных мер страдают в первую очередь зарубежные предприниматели и коммерческие компании. Их возможности продолжать взаимовыгодное сотрудничество с российскими партнерами постоянно сужаются», — заявили в посольстве.

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При этом Россия остается открытой для деловых контактов на честных и конкурентных условиях, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Представители посольства добавили, что Россия успешно справляется с любыми попытками навязать ей выгодную США линию поведения.

В новый санкционный лист попали шесть физических и 12 юридических лиц из России . Под санкции попали глава Минпромторга Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов, несколько высокопоставленных сотрудников администрации президента. Кроме того, в черном списке оказались судоремонтные предприятия, две яхты и пять самолетов.