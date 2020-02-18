Недопущение вмешательства во внутренние дела России могут внести в Конституцию

Также Нилов считает, что в Конституции необходимо закрепить защиту общечеловеческих ценностей. Он предложил добавить фразу «в России принимаются необходимые меры для поддержания и укрепления мира и безопасности, для обеспечения мирного сосуществования народов и государств, для защиты общечеловеческих ценностей и недопущения вмешательства во внутренние дела».

Парламентарий говорит предлагает внести эту поправку в статью 79 или сделать под это новую статью.