Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров обсудил с RT сообщение о том, что власти США не поддержали идею президента РФ Владимира Путина организовать переговоры с Джо Байденом.

«Не пошли на диалог, потому что сказать им нечего. Одно дело — перед камерой на весь мир заявить, что наш президент такой-то такой-то, а другое дело — говорить это в лицо», — заметил парламентарий.

Он предположил, что Байден боится встречи со своим российским коллегой. По словам Джабарова, американцы могут кого-то оскорбить заочно, но в личной беседе они опасаются делать это.

Сенатор добавил, что Россия открыта к переговорам. По его мнению, чем больше американский президент будет прятаться, тем его позиции будут выглядеть слабее.