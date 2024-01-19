19 января 2024, 17:32
Нечаев опроверг свое участие в проекте о конфискации имущества за фейки об армии
Нечаев отказался от авторства проекта о конфискации за фейки об армии
Ошибкой журналистов назвал сообщение о своем участии в разработке законопроекта об ужесточении наказания за распространение фейков об армии глава думской фракции партии «Новые люди» Алексей Нечаев. В беседе с «Коммерсантом» он заявил, что не принимал в этом никакого участия, как и другие депутаты его фракции.
«Будем ли мы поддерживать этот законопроект, я пока сказать не могу, нужно ознакомиться подробно с его текстом, тогда примем решение», — заявил Нечаев.
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О том, что подписи под документом поставили лидеры всех думских фракций, со ссылкой на проект закона сообщило РИА «Новости».
Редакция обратилась к Нечаеву за комментарием, но объяснить откуда там взялась его подпись депутат не смог, утверждает агентство.
Подготовленный законопроект вводит наказание в виде конфискации денег и имущества за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах России, а также за преступления, направленные против безопасности государства.
Также деньги и имущество могут забрать, если их использовали для финансирования преступлений.
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