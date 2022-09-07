Небензя допустил отказ России от продления «продуктовой сделки» | 360°

Власть 07 сентября 2022, 01:57 Поделиться Telegram

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Viber Небензя допустил отказ России от продления «продуктовой сделки» Постпред России при ООН Небензя: Россия может не продлить «продуктовую сделку» в ноябре Pixabay.com

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Россия может отказаться от продления «продуктовой сделки», так как часть договоренностей в отношение российской стороны не исполняется. Об этом заявил постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя. Ни одно российское судно не вывезло зерно на экспорт, процитировало постпреда РИА «Новости».

Срок «продуктовой сделки» составляет четыре месяца, он истекает в ноябре, напомнил Небензя. Он пояснил, что не участвует в переговорах по продлению договора, но допустил любое развитие событий.

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«Но мы хотим, чтобы российская часть сделки исполнялась», — добавил дипломат.

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Россия подписала меморандум и трехстороннее соглашение по вывозу зерна 22 июля. Цель договоров — решение проблем с поставками продовольствия и удобрений на мировой рынок. Документ обязывает ООН устранить созданные США и ЕС препятствия для поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

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