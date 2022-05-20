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    20 мая 2022, 00:12

    Небензя: Запад поставил весь мир на грань голода в стремлении покорить Россию

    Небензя: Запад взял в заложники весь мир, подталкивая его к грани голода

    Полина Созыкина

    Западные страны взяли в заложники весь развивающийся мир, подталкивая его к грани голода, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя. Его слова привело РИА «Новости».

    Небензя: Запад поставил весь мир на грань голода в стремлении покорить Россию

    Запад активно раздувает «войну по доверенности», заявил постпред РФ. Он отметил, что западные политики слишком увлеклись попытками сломить и изолировать Россию. И это на фоне разрушительных последствий для экономик этих стран.

    «В конце концов, мы не можем ничего поделать с вашим маниакальным стремлением добровольно прострелить себе ногу или даже обе ноги — за последствия этой политики на ваших внутренних рынках вам предстоит держать ответ перед собственными налогоплательщиками и избирателями», — добавил Небензя.

    Постпред РФ при ООН отверг обвинения Запада в том, что Россия способствовала продовольственному кризису в мире. Он отметил, что проблемы начались давно и причин для этого несколько. В том числе и неуемное стремление Запада к зеленой энергетике, и политизация энергетической сферы.