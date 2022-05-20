Небензя: Запад поставил весь мир на грань голода в стремлении покорить Россию

Западные страны взяли в заложники весь развивающийся мир, подталкивая его к грани голода, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя. Его слова привело РИА «Новости».

Запад активно раздувает «войну по доверенности», заявил постпред РФ. Он отметил, что западные политики слишком увлеклись попытками сломить и изолировать Россию. И это на фоне разрушительных последствий для экономик этих стран.

«В конце концов, мы не можем ничего поделать с вашим маниакальным стремлением добровольно прострелить себе ногу или даже обе ноги — за последствия этой политики на ваших внутренних рынках вам предстоит держать ответ перед собственными налогоплательщиками и избирателями», — добавил Небензя.

Постпред РФ при ООН отверг обвинения Запада в том, что Россия способствовала продовольственному кризису в мире. Он отметил, что проблемы начались давно и причин для этого несколько. В том числе и неуемное стремление Запада к зеленой энергетике, и политизация энергетической сферы.