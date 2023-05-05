Власть 05 мая 2023, 09:07 Небензя заявил о невозможности России в условиях санкций полагаться на доллар Постпред Небензя: Россия из-за санкций не может быть уверена в долларе Pxhere

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Российская Федерация в условиях постоянного введения санкций против нее не может полагаться на американский доллар как на всемирную валюту. Уже запущен процесс дедолларизации в мире. Такое заявление сделал российский постпред при ООН Василий Небензя в интервью РИА «Новости».

«Процесс перехода во взаимных расчетах на местные валюты отражает стремление стран избавиться от долларовой зависимости», — сказал он.

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Постпред при ООН напомнил заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что США называли доллар достоянием всего мира, «а потом взяли и выключили рубильник, введя самые разнообразные принудительные меры» не только против России, но в отношении других стран.

«Поэтому, конечно, в этих условиях не можем полагаться на доллар как всемирную валюту», — заявил Небензя.

По его словам, он не станет делать прогнозы о том, когда доллар выйдет из общемирового оборота, но процесс дедолларизаци экономик уже идет. Дипломат отметил, что в разные века различные деньги играли роль главной валюты мира. Доллару этот статус достался в XX веке. Однако «ничто не вечно под луной». Поэтому, по его мнению, скоро американская валюта уступит место другой.