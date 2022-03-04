Небензя заявил, что украинские националисты удерживают тысячи иностранцев

Украинские националисты удерживают в некоторых городах тысячи иностранцев. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Количество иностранных граждан, которые насильственно удерживаются украинскими националистами, шокирует. В Харькове — 3189 граждан Индии, до 2700 Вьетнама, 202 гражданина Китая. Сумы — 576 граждан Индии, 101 гражданин Ганы, 121 — Китая. Чернигов — девять граждан Индонезии», — перечислил Небензя. Его слова привело РИА «Новости».

Постпред РФ добавил, что националисты обстреляли в Харькове группу китайцев, которые хотели самостоятельно отправиться в Россию. В итоге пострадали два человека. Небензя подчеркнул, что российские военные делают все для мирной эвакуации иностранцев.

Как сообщал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, на Украине в качестве заложников удерживают более 7,5 тысячи иностранцев. Националисты не дают выехать из Харькова более чем шести тысячам человек.

Ранее Небензя раскритиковал резолюцию Генассамблеи ООН по Украине. По его словам, в документе не было ни слова об убийствах мирных жителей Донбасса. Многие из проголосовавших в зале ГА ООН не хотели ничего слышать о трагедии, развернувшийся на украинской территории после госпереворота 2014 года.