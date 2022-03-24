Небензя заявил, что Россия сожалеет о любых жертвах конфликтов

Любая жизнь бесценна, Российская Федерация сожалеет о всех жертвах конфликтов. Такое заявление сделал постпред РФ при СБ ООН Василий Небензя на заседании организации.

«Мы сегодня слышали, как представитель Великобритании напомнил нам о том, что мы одна человеческая раса. Я согласен с этим. Но, к сожалению, многие страны, включая Великобританию, не вспоминали об этом в других эпизодах», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Российский представитель подчеркнул, что Россия сожалеет «о любых жертвах конфликтов, любая человеческая жизнь бесценна». Он обозначил, что ранее другие страны говорили о гибели мирных жителей в других конфликтах, но не стал уточнять, что именно.

Совбез ООН в среду не поддержал проект России по гуманитарной резолюции Украине. РФ выступила за прекращение огня и выводу мирных жителей. Небензя подчеркнул, что украинские власти продолжат использовать людей в качестве живого щита и размещать вооружение у гражданских объектов.