Небензя заявил, что Россия не допустит новой бойни в Донбассе

Россия готова к переговорам по Украине, российские власти не допустят новых боевых действий в Донбассе. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом сообщил RT.

«Мы по-прежнему открыты для дипломатии, для дипломатического решения, однако допускать новую кровавую бойню на Донбассе больше не намерены», — сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Украины.

Дипломат выразил мнение, что сейчас надо сконцентрироваться на решение вопроса о том, как склонить Украину к прекращению обстрелов и провокаций против Луганска и Донецка, написал ТАСС.

При этом Небензя отметил, что Минские соглашения не выполнялись из-за отказа Украины вести прямой диалог с ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что украинская сторона по-прежнему должна выполнить соглашения.

По его словам, Украина стянула 120-тысячный воинский контингент к линии соприкосновения в Донбассе. Небензя призвал Запад сдержать украинскую власть, в противном случае обстрелы Луганской и Донецкой народных республик, вполне вероятно, будут иметь опасные последствия.

Россия признала независимость ЛНР и ДНР 21 февраля. Президент страны Владимир Путин подписал соответствующие документы и выступил с обращением к россиянам, где объяснил свое решение. Он распорядился о том, что российские военные силы обеспечили мир в Донбассе.