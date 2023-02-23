Власть 23 февраля 2023, 20:33 Небензя заявил, что отношений России и Евросоюза, по сути, уже нет Постпред РФ в ООН Небензя: отношений России и ЕС, по сути, уже нет РИА «Новости»

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Отношения России и Евросоюза продолжают падать в пропасть, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По сути, их уже нет, отметил дипломат. Фрагмент его выступления на заседании Совбеза ООН опубликовал ТАСС.

«В прошлый раз, когда в Совете Безопасности в июне 2022 года обсуждались вопросы взаимодействия ООН и Евросоюза, мы говорили, что стараниями Брюсселя в отношениях ЕС и России пробито дно. Как выяснилось, ниже этого дна оказалась еще целая пропасть, куда продолжают падать не только наши отношения, которых, по сути, уже и нет, но и сама по себе единая Европа», — подчеркнул Небензя.

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Россия видит, как на Западе ее пытаются расчленить и уничтожить, при этом никто не догадывался о глубине и масштабах затаившейся в недрах Европы русофобии. И это не только неудержимое желание нанести поражение России на полях сражения руками украинского народа, отметил Небензя. Эта тенденция гораздо глубже и примитивней, она затрагивает «пещерных русофобов» из числа прибалтов и поляков.

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Заверения Евросоюза в «добрососедстве» с Россией оказались баснями, прикрывающими противостояние с Москвой руками Украины, подчеркнул постпред.