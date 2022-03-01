Небензя уличил Зеленского в слабости

Власть на Украине оказалась в руках радикалов и нацистов. Президент страны Владимир Зеленский продемонстрировал неспособность им сопротивляться.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил об этом на состоявшейся пресс-конференции. Его процитировало РИА «Новости».

«Президент Зеленский продемонстрировал, что он слаб, что у него нет политической воли и силы сопротивляться тем радикалам, которые являются главной политический силой на сегодняшней Украине», — подчеркнул Небензя.

Он добавил, что у взявших власть в свои руки радикалов и нацистов «своя повестка».

В беседе с журналистами Небензя отмечал, что у России была достоверная информация о подготовке Украиной военной операции против Донбасса.

На заседании специальной сессии Генассамблеи ООН он заметил, что борьбу против жителей ДНР и ЛНР начали именно украинские власти. Спецоперация на Украине нужна для спасения людей от геноцида и издевательств, которые длились на протяжении восьми лет.