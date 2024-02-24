Власть 24 февраля 2024, 02:35 Небензя указал условие для сохранения Украины Небензя: Украину можно сохранить, но это должна быть мирная страна РИА «Новости»

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Сохранить Украину возможно, но это должна быть мирная и нейтральная страна. Такое заявление сделал на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.

«Сохранить Украину в каком-то виде пока еще возможно, но это должна быть мирная, нейтральная Украина, в которой нет дискриминации и русофобии, и в которой не героизируются нацистские преступники», — заявил Небензя.

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От Украины не должна исходить угроза России. Постпред подчеркнул, что именно это является целью СВО. Запад должен выбрать, будет ли Россия бороться за эти цели до конца на поле боя, либо у Брюсселя и Вашингтона «возобладает здравый смысл» и они попытаются спасти «хотя бы что-то от Украины».

Ранее Небензя покинул заседание Совбеза ООН при обсуждении якобы «оккупированных» территорий Украины. Дипломат заявил, что такого понятия нет, есть новые регионы России.