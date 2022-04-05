Небензя сравнил нацизм на Украине с раковой опухолью

Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на необходимость избавить Украину от нацистской «раковой опухоли». С таким заявлением он выступил на заседании СБ ООН по ситуации в Буче. Слова дипломата привело РИА ФАН.

Небензя подчеркнул, что украинская «болезнь» пожирает страну изнутри, и «опухоль» необходимо вырезать.

Он также указал на факты постоянных издевательств ВСУ над мирными жителями и их убийств. По словам постпреда РФ при ООН, подтвердить это готовы тысячи людей. Никаких подтверждений о зверствах российских военнослужащих нет — никакими свидетельствами очевидцев они не подтверждаются.

Украинским заявлениям о событиях в Буче, отметил Небензя, верить нельзя. В пример дипломат привел видеообращение мэра города Анатолия Федорука, который ни разу не упомянул о якобы убитых военными из РФ людях.