Небензя: Россия готова к купированию гонки вооружений

Российская Федерация принципиально открыта для взаимодействия по снижению напряженности и купировании гонки вооружений при условии заинтересованности Запада, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред РФ при международной организации Василий Небензя. Он отметил, что подобной заинтересованности не наблюдается.

«В принципиальном плане остаемся открытыми к взаимодействию по снижению напряженности, купированию гонки вооружений и минимизации стратегических рисков, однако для этого нужно, чтобы в этом были заинтересованы и наши западные коллеги», — процитировало Небензю РИА «Новости».

Постпред подчеркнул, что пока заинтересованности Запада в деэскалации напряженности не наблюдается.

Россия запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН 23 августа в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС. РФ попросила выступить Генсека ООН Антониу Гутерриша. На следующий день пройдет еще одно заседание по Украине, которое запросили западные государства.