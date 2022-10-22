Небензя рассказал об обстреле гражданских объектов из американских РСЗО HIMARS | 360°

Власть 22 октября 2022, 04:09 Небензя рассказал об обстреле гражданских объектов из американских РСЗО HIMARS Постпред РФ при ООН Небензя: Украина обстреливает гражданские объекты из РСЗО HIMARS РСЗО HIMARS

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Американские реактивные системы залпового огня HIMARS используются для обстрелов гражданских объектов в Донбассе, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, его процитировало РИА «Новости». Российский дипломат озвучил цифры пострадавших от обстрелов гражданских объектов.

С февраля в ЛНР и ДНР были повреждены 10 тысяч домостроений, более двух тысяч объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 424 образовательных и 109 медицинских учреждений, сообщил Небензя. Для обстрела использовались РСЗО HIMARS.

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Он напомнил, что США анонсировали новую военную помощь Украине и выбрали в качестве поставок самые смертоносные в отношении Донбасса системы.

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«США передадут Киеву очередную партию РСЗО M142 HIMARS и высокоточные управляемые ракеты M31 GMLRS, а также авиационные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM», — сообщил постпред.

Также Киев получит вооружение от Франции и боеприпасы от Германии.

Небензя напомнил, что ВСУ наносят удары вглубь территории России, поражая гражданские объекты и мирное население. Под удар попала Белгородская область.