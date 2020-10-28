Небензя процитировал «Собачье сердце» на заседании Совбеза ООН

Постпред России Василий Небензя процитировал произведение «Собачье сердце» Михаила Булгакова на заседании Совбеза ООН во вторник, 27 октября. Он озвучил знаменитый фрагмент, отвечая на обвинения немецкого коллеги Кристофа Хойсгена.

В рамках заседания обсуждалась политическая и гуманитарная ситуация в Сирии. Представитель Германии зачитал выдержку из антироссийской статьи американской газеты The New York Times. Журналисты обвинили нашу страну в атаке на Идлиб и гибели мирного населения, пишет «Царьград».

«Если это окажется правдой — это неприемлемо и это еще одно нарушение международного гуманитарного права», — процитировал отрывок из публикации Хойсген.

Постпред России ответил на это цитатой из «Собачьего сердца». Небензя вспомнил совет профессора Преображенского своему ассистенту доктору Борменталю.

«Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет, от них портится аппетит. Так что, Боже вас сохрани, Кристоф, не читайте The New York Times перед заседаниями Совета безопасности по Сирии», — озвучил фрагмент повести политик.

Он подчеркнул, что российская сторона уже не раз комментировала материалы NYT. Ранее газету ловили на публикации фейковой информации. Также постпред задал вопрос американской стороне о том, кого Запад пытается защитить, призывая прекратить огонь по всей Сирии.