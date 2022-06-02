Небензя призвал Запад заплатить за свои военные авантюры

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал коллективный Запад осудить свои собственные военные авантюры и начать выплачивать компенсации пострадавшим от его действий странам. Таким образом он ответил на обвинения иностранных коллег в связи с действиями РФ на Украине. Слова дипломата привел ТАСС.

«Коллективному Западу порекомендую одно: хотите осудить агрессию — начните с себя. Покажите миру пример осуждения своих военных авантюр и незаконных экономических рестрикций, кровавых колониальных и неоколониальных войн, геноцида и ограбления коренных народов. Начните выплату пострадавшим странам и народам компенсации. Такой шаг действительно мог бы приблизить наступление более справедливого миропорядка, в котором уже не было бы места чьей-либо самопровозглашенной исключительности, — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Он также добавил, что Россия уже несколько месяцев видит «запредельный градус лицемерия», которое демонстрирует Запад, «внезапно вспомнивший» о существовании международного права на фоне российской спецоперации.

«Во время нападения стран НАТО на Югославию, Ирак, Афганистан, Ливию, Сирию международное право воспринималось лишь как досадная помеха», — напомнил он.

Небензя подчеркнул, что Россия не располагает информацией о каких-либо приговорах военным США, Великобритании и других стран за «военные преступления в Ираке, Афганистане, Сирии». В качестве примеров безнаказанности военнослужащих НАТО дипломат привел удар авиации США близ сирийского города Эль-Багуз. В результате погибли мирные жители.

Еще один пример — удар военных Нидерландов по деревне Урузган в 2007 году, который привел к аналогичным результатам. По мнению Небензи, международный уголовный суд необходим Западу в качестве политического инструмента и «никто этого не скрывает».