Небензя призвал Запад заплатить за свои военные авантюры
Небензя призвал Запад выплатить компенсации пострадавшим от его действий
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал коллективный Запад осудить свои собственные военные авантюры и начать выплачивать компенсации пострадавшим от его действий странам. Таким образом он ответил на обвинения иностранных коллег в связи с действиями РФ на Украине. Слова дипломата привел ТАСС.
«Коллективному Западу порекомендую одно: хотите осудить агрессию — начните с себя. Покажите миру пример осуждения своих военных авантюр и незаконных экономических рестрикций, кровавых колониальных и неоколониальных войн, геноцида и ограбления коренных народов. Начните выплату пострадавшим странам и народам компенсации. Такой шаг действительно мог бы приблизить наступление более справедливого миропорядка, в котором уже не было бы места чьей-либо самопровозглашенной исключительности, — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
Он также добавил, что Россия уже несколько месяцев видит «запредельный градус лицемерия», которое демонстрирует Запад, «внезапно вспомнивший» о существовании международного права на фоне российской спецоперации.
«Во время нападения стран НАТО на Югославию, Ирак, Афганистан, Ливию, Сирию международное право воспринималось лишь как досадная помеха», — напомнил он.
Небензя подчеркнул, что Россия не располагает информацией о каких-либо приговорах военным США, Великобритании и других стран за «военные преступления в Ираке, Афганистане, Сирии». В качестве примеров безнаказанности военнослужащих НАТО дипломат привел удар авиации США близ сирийского города Эль-Багуз. В результате погибли мирные жители.
Еще один пример — удар военных Нидерландов по деревне Урузган в 2007 году, который привел к аналогичным результатам. По мнению Небензи, международный уголовный суд необходим Западу в качестве политического инструмента и «никто этого не скрывает».