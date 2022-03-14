Небензя предупредил о подготовке ВСУ провокации с использованием аммиака

На Украине возможны провокации с использованием отравляющих веществ. Украинские вооруженные формирования готовят их, чтобы обвинить в произошедшем Россию.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя предупредил об этом на заседании СБ ООН. Его слова привело РИА «Новости».

«Украинские вооруженные формирования осуществляют активную подготовку провокаций с использованием отравляющих веществ», — сказал он, сославшись на данные Минобороны РФ.

Небензя напомнил, что ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинские националисты завезли порядка 80 тонн аммиака. На следующий день в СМИ страны появилась информация о том, как защититься при химатаке.

«В какую сторону развивается мысль, сомнений не остается», — сказал постпред РФ при ООН.

Американская сторона, добавил он, заранее подсказывает якобы виновников опасного развития событий. Небензя заметил, что Россия предупредила о вероятной провокации заранее.