Небензя предупредил о «масштабном противостоянии» после атаки на саудовские НПЗ

«Вооруженная эскалация грозит дальнейшему осложнению поискам мирного решения по Йеменской проблеме, а также несет в себе угрозу перерастания в масштабное региональное противостояние», — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

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Постпред добавил, что российские власти призывают стороны конфликта проявлять сдержанность и не допускать «подобных опасных инцидентов в будущем».

В ночь на 14 сентября беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии, крупнейшие предприятия национальной нефтяной компании страны Saudi Aramco загорелись.

Ответственность за нападения на НПЗ взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. США в свою очередь обвинили в атаках Иран. При этом американский лидер Дональд Трамп разрешил воспользоваться запасами нефти из резервов США, чтобы обеспечить рынок топливом.

Из-за остановки крупнейших в мире нефтяных предприятий добыча «черного золота» в Саудовской Аравии сократилась вдвое, а цены на нефть выросли.