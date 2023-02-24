Власть 24 февраля 2023, 20:05 Небензя предложил Совбезу ООН почтить память всех жертв конфликта на Украине с 2014 года Постпред Небензя предложил СБ ООН почтить память жертв конфликта на Украине с 2014 года РИА «Новости»

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил на заседании Совета Безопасности по Украине почтить память всех жертв украинского конфликта, начиная с 2014 года, сообщил ТАСС. Так дипломат ответил на действия главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который попросил о минуте молчания по «жертвам агрессии».

«Господин председатель Совета Безопасности ООН, мы встаем в память всех жертв конфликта, начиная с 2014 года. Всех погибших. Любая жизнь бесценна. Поэтому мы встаем в память о всех этих людях», — подчеркнул Небензя.

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После этого все участники собрания встали повторно.

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Генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на том же заседании, заявил, что защита мирного населения должна оставаться главным приоритетом в вопросе украинского конфликта. Для этого он, в частности, предложил прекратить использовать вооружение взрывного характера, которое может затронуть населенные пункты.

Ранее министр Кулеба, выступая 22 февраля в ООН, заявил, что конфликт на Украине может быть урегулирован лишь по предложенной Владимиром Зеленским «формуле мира», согласно которой для урегулирования конфликта Россия должна немедленно вывести войска с территории Украины, а также передать стране все новые регионы и Крым.