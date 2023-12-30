Власть 30 декабря 2023, 02:05 Небензя посоветовал Украине ждать «самых плохих новостей» Небензя: Украине стоит ждать самых плохих новостей в ближайшее время РИА «Новости»

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Планы киевских властей провалились, поэтому Украину в ближайшее время ждут «самые плохие новости». Такое заявление на заседании Совбеза ООН сделал постпред России при организации Василий Небензя, его слова привело РИА «Новости».

Дипломат отметил, что вывод только один и он неутешительный для недругов России.

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«Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей, причем вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи для [президента Украины Владимира] Зеленского и его шайки или нет», — заявил Небензя.

Финансовая помощь не предотвратит агонию киевского режима, а лишь оттянет ее. Небензя отметил, что ставка на решение украинского кризиса на поле боя оказалась ошибочной. Цель победить Россию — абсолютно недостижима.

Генассамблея ООН ранее приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Против проголосовали Украина, США, Великобритания и Германия.