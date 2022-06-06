Небензя покинул зал СБ ООН после безосновательных обвинений против России

Постпред РФ при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний СБ ООН. Он сделал это во время выступления главы Евросовета Шарля Мишеля, который озвучил ряд бездоказательных обвинений в адрес России. Например, он заявил, что всю ответственность за мировой продовольственный кризис несет Кремль.

Кроме того, глава Евросовета обвинил Россию в том, что она якобы блокирует порты Украины и крадет украинское зерно. После этих слов Небензя поднялся со своего места и покинул зал, чтобы не слушать его речь дальше.

На заявление Мишеля отреагировал и первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. В своем Telegram-канале он отметил, что председатель Евросовета говорил «отвязно и грубо». Полянский также подчеркнул «зашкаливающую степень бездоказательности соответствующих обвинений, которые озвучивали».

«Просто поразительно, до чего деградировал Евросоюз и его лидеры», — отметил он.