Продовольственный кризис в мире возник давно, и этому способствовала политизация энергетического сотрудничество. Запад и Украина пытаются обвинить Россию, что она хочет заморить всех голодом, но эта картина хоть и складная, но лукавая. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме конфликтов и продовольственной безопасности.

Небензя также назвал важным фактором ухудшения ситуации с продовольствием навязывание всему миру зеленой энергетики, причем вместо плавного энергоперехода были скачкообразные резкие изменения. Итогом стал резкий взлет цен на энергоресурсы.

«Самой заметной тенденцией последнего времени в эволюции политической культуры в западных государствах стало стремление сваливать все проблемы на Россию. <…> Послушать вас, господа, так мы будто хотим заморить всех голодом, а вы с украинцами только якобы о том и печетесь, как бы спасти жизни голодающих. Картина вроде бы складная, но абсолютно лукавая», — заявил Небензя.