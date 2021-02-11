Небензя назвал ФРГ и Францию соучастниками преступлений Украины в Донбассе

Франция и Германия стали скорее соучастниками преступлений Киева против жителей Донбасса, чем посредниками в урегулировании конфликта, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Дипломат заявил об этом на заседании СБ ООН по случаю шестилетия Минских соглашений.

Небензя напомнил, что Берлин и Париж не стали направлять своих делегатов на неформальную встречу СБ ООН, прошедшую в декабре 2020 года при участии представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Дипломат указал, что если эти страны поддерживают лишь украинскую сторону конфликта, то они не могут выступать в качестве посредников в урегулировании.

«Вы, господа, скорее, соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса», — заявил Небензя, его процитировало РИА «Новости».

Постпред РФ при ООН ранее в интервью «Комсомольской правде» также прокомментировал ситуацию с арестом российской дипсобственности в США. Небензя заявил, что Россия ожидает от администрации американского президента Джо Байдена, что она подойдет к решению этой ситуации с точки зрения здравого смысла и нормальной дипломатической практики.