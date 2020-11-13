Небензя допустил продление ДСНВ при Байдене

Россия и США могут продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если президентский пост займет кандидат от демократов Джо Байден. Однако вопросы в области вооружения у Москвы и Вашингтона останутся.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал в интервью РИА «Новости», что Байдену понятна необходимость продления договора.

«Байден понимает необходимость продления ДСНВ — это факт», — обратил внимание он. Небензя добавил, что об этом недавно упоминал и президент России Владимир Путин.

Но даже после вероятной смены администрации в Белом доме между Москвой и Вашингтоном, скорее всего, в области вооружения останутся шероховатости.

«Это не значит, что у нас все будет очень гладко в области вооружений и разоружения с американцами, если придет демократическая администрация», — подчеркнул постпред РФ при ООН.

С 5 февраля 2011 года между Россией и США действует договор СНВ-3. По нему каждая из сторон обязана сократить ядерные арсеналы до установленных значений. Соглашение на данный момент является единственным актуальным договором между двумя странами об ограничении вооружений. Оно истекает 5 февраля 2021 года.

В США 3 ноября состоялись выборы президента. Победу на них, по предварительным данным, одержал Джо Байден. Дональд Трамп заявил, что будет отстаивать в суде результаты голосования. Суд в Пенсильвании уже удовлетворил его иск о подсчете бюллетеней.