Не заставлять, а стимулировать. Путин обозначил задачу по вакцинации

Россиян никто не будет заставлять делать прививку от коронавируса, но стимулировать население вакцинироваться нужно. Об этом в ходе выступления на ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин, сообщил ТАСС.

Российские власти не будут заставлять людей вакцинироваться. Однако, по мнению главы государства, разъяснительной работы о важности вакцинации пока идет мало.

«Мы сейчас готовы обеспечить всех, кто хочет. Мы не будем никого заставлять», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что разъяснение необходимости вакцинации — это самое важное.

Президент РФ в пятницу во время выступления на ПМЭФ также обратил внимание, что медики не зафиксировали ни одного летального исхода после применения российской вакцины от коронавируса. Путин сказал, что может быть лишь небольшой подъем температуры, но это побочные эффекты. Вакцина дает хорошую защиту, заверил он. Глава государства напомнил, что эффективность вакцины превышает 96%.

Путин также попросил правительство и бизнес проработать вопрос вакцинации иностранцев, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции.