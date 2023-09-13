Власть 13 сентября 2023, 09:08 «Не вышло». Володин объявил о проигрыше Западом торговой войны против России Володин: США и Европа проиграли развязанную ими торговую войну с Россией РИА «Новости»

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Развязанная странами Запада преступная торговая война против России не увенчалась успехом, несмотря на самые низкие методы ее ведения Вашингтоном и Брюсселем. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, США и Евросоюз развязали санкционную политику в тот момент, когда Россия взяла курс на развитие. Целью стран Запада, подчеркнул спикер Госдумы, является ослабление и последующее разделение России для удобного управления ею извне. Однако теперь они опустились до изъятия у россиян личных автомобилей, телефонов и даже средств гигиены при пересечении границы территории ЕС.

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«Но их борьба против России ударила по ним самим. Преступные шаги против нашей страны оказались неэффективными», — заявил Володин.

Подтверждением тому он назвал данные, приведенные во вторник, 12 сентября, президентом России Владимиром Путиным: Россия успела заработать в два раза больше средств, чем заморозили страны Запада российских золотовалютных резервов.

Также Володин рассказал о минимальной в истории безработице в три процента, развитии активной торговли со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, восстановлении поврежденных Западом логистических цепочек поставок, а также установлении нового долгосрочного стратегического приоритета для российской политики — развитии Дальнего Востока.

Ранее президент России на пленарном заседании ВЭФ заявил, что страны Запада занимаются разрушением выстроенной ими самими системы торговых международных отношений. По словам Путина, из-за этого растет число государств, ставящих в экономике во главу угла национальные интересы.