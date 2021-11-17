Представители Госдумы заявили, что в проблемах с мигрантами не виноваты не полицейские

В обязанности правоохранительной системы не входит контроль миграционного потока. Таким мнением поделился первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Проблема миграции не сводится к правоохранительной стороне дела. Вот это, наконец, надо понять. При таком количестве, миллионах мигрантов, считать, что со всем этим управятся милиционеры или полицейские…», — отметил политик.

Политик подчеркнул, что страна нуждается в переходе к современной форме работы с мигрантами. Он посоветовал также работодателям привлекать сотрудников из отдаленных регионов России, а также повышать заработные платы.