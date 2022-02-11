«Не царское дело?» Матвиенко призвала Минсельхоз «погрузиться в навоз»

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Минсельхозу надо погрузиться в проблему накопленного перерабатывающими производствами и сельхозпредприятиями навоза, который можно было бы использовать как удобрение. Пока же из-за существующих противоречий в законодательстве предприятиям выставляют штрафы за наличие отходов жизнедеятельности животных.

Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов на пленарном заседании Совфеда рассказал, что рабочая группа разработала законопроект о регулировании использования отходов жизнедеятельности животных.

«Принятие закона будет способствовать снижению применения минеральных удобрений, а значит, повышению качества сельхозпродукции, снижению цены на него», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Артамонов объяснил, что на сельхозпредприятия накладываются многомиллионные и даже многомиллиардные штрафы, хотя Минсельхоз объяснил, что навоз является органическим удобрением.

При этом регуляторы не принимают эти разъяснения, ведь в законодательстве отходы от жизнедеятельности животных приравняли к отходам производства. По его словам, существующая норма не дает возможности использовать навоз в сельскохозяйственном обороте.

Глава Минприроды Александр Козлов предположил, что термин «вторичные ресурсы» мог бы решить эту проблему. Матвиенко обратилась к замглавы Минсельхоза Ивану Лебедеву.

«Ко мне обратились 10–15 губернаторов с тем, что перерабатывающие предприятия находятся из-за штрафов на грани закрытия», — сказала она.

Спикер Совфеда выразила недоумение, почему раньше нельзя было решить этот вопрос. Ведь из-за того, что данный вопрос не урегулирован, Росприродназдор накладывает многомиллионные штрафы на производство.

«Минсельхоз знает эту проблему? Почему вы вместе с Минприроды ее не решаете? Или вы не погружаетесь так глубоко в навоз, это не царское дело?» — спросила она Лебедева.

Он заявил, что в министерстве знают о проблеме. Лебедев сказал, что подготовленный сенаторами законопроект решает отраслевые задачи.

«Мы готовим положительное заключение [на документ], на следующей неделе оно выйдет», — сказал он.

Матвиенко подчеркнула, что нельзя доводить такой вопрос до состояния взрыва.