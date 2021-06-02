Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров обозначил, что у России нет каких-либо иллюзий относительно прорывов или исторических решений по итогам предстоящего саммита Россия — США. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы не строим иллюзий, мы не пытаемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические судьбоносные решения, но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц, конечно же, важен, это нужно всячески поддерживать», — подчеркнул Лавров.

«Утро.ру» отметило слова министра о том, что главы РФ и США Владимир Путин и Джо Байден должны обменяться мнениями о том, какие угрозы каждая из сторон видит в окружении своих стран, а также в целом на мировой арене.