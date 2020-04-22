Министр энергетики России Александр Новак предложил не драматизировать ситуацию с падением цен на нефть марки WTI, так как обрушение произошло на бумажном рынке, на котором торгуют производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью.

Министр сообщил газете «Известия», что причиной резкого снижения стоимости сырья стали ограничительные меры, принятые в результате пандемии коронавируса. Уменьшение спроса вызвало постепенное «затоваривание» хранилищ. При этом эксперты не могут предсказать сроки восстановления мировой экономики.

Новак также заподозрил в причастности к обвалу нефтяных фьючерсов биржевых спекулянтов.

«Вчерашний коллапс нефтяных котировок американской марки WTI произошел в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае в момент окончания торгов, отсутствием спроса на дополнительные поставки нефти в мае и с вероятностью затоваривания хранилищ. Это вызвало спекулятивное падение финансового инструмента до отрицательных значений», — приводит слова министра ТАСС.

Александр Новак подчеркнул, что страны ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией и готовы реагировать на ее изменение в случае необходимости.

20 апреля цена нефти WTI с поставкой в мае впервые упала на 300% до — 37,63 долларов за баррель. На следующий день ее стоимость поднялась до 12,1 доллара. Пандемия коронавируса вызвал резкий спад спроса на сырье и переполнение нефтехранилищ. Поэтому продавцам нефти пришлось платить покупателям за то, чтобы они забрали добытое сырье.