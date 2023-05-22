Власть 22 мая 2023, 12:50 «Не соответствует действительности». В Госдуме ответили на слова Байдена о потерях России в Артемовске Депутат Швыткин: Байден словами о потерях РФ в Артемовске пытался оправдать поражение ВСУ РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден словами о потерях России в Артемовске сделал попытку оправдать поражение украинских боевиков. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Позиция Байдена понятна — <…> они как-то хотят оправдать поражение ВСУ, а там не только ВСУ, практически НАТО потерпело поражение в Артемовске», — подчеркнул Швыткин.

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По его словам, американские власти хотят выдать желаемое за действительное. Швыткин обратил внимание, что 100 тысяч человек как потеря России явно не соответствует действительности.

Он счел заявление администрации Белого дома попыткой нивелировать свое поражение в Артемовске.

Ранее Байден отметил, что украинская сторона в случае получения самолетов F-16 не будет применять их на территории России. При этом президент не уточнил, какую территорию считает российской, а какую — нет.