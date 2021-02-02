«Не прозвучало абсолютно ничего нового, выходящего за рамки банальных заверений в готовности помогать Киеву, пока он воюет „с Россией“, в реальности убивая собственных сограждан на Донбассе. Вашингтону нужна картинка „российской агрессии“, и украинские власти обязаны ее демонстрировать по поводу и без», — заметил сенатор.

По его мнению если Киеву потребуется более серьезная помощь от американских партнеров, то Штаты «ткнут» Украину в важность реализации экономических реформ и прогресса в борьбе с коррупцией. Другими словами, все будет зависеть от того, насколько послушным окажется руководство Незалежной в реализации внутриполитического курса.