Посольство России назвало грубым фейком статью о спецназовцах в Норвегии Подробнее

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отметил, что Россия не станет реагировать на провокацию, поскольку это не ее проблемы.

«Я думаю, что это попытка провокации. Потому что, если они обнаружили диверсантов, то надо было их захватить и предъявить миру. Не пойман — не вор. Какие проблемы? Ничем это для нас не чревато. По поводу нас решение уже принято, будут постоянно какие-то санкции вводить, предъявлять претензии. Мы то же самое можем сделать — сказать, что на нашей территории были норвежские разведчики. Сегодня эпоха, когда люди говорят и за свои слова не отвечают, находясь на таких высоких политических позициях. Это же серьезные обвинения», — сказал парламентарий.

По словам Шерина, сама статья — это удар по репутации Норвегии.

«Но на самом деле, это же не проблема России, это удар по престижу Норвегии, если они сами признаются в том, что по их территории свободно гуляют спецназовцы другого государства. Значит, они не способны ничего сделать для защиты своего государства, даже нахождение там блока НАТО ничего им не дает. То есть, полностью провалена система безопасности — норвежские налогоплательщики просто выкидывают деньги на ветер», — объяснил депутат.

Появление российских военных в Норвегии связывают с учениями, которые проходят в Баренцевом море. Во время этого российский флот приблизился к Шпицбергену. На суше Норвегии российские спецназовцы якобы находятся под видом штатских.