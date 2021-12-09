Мэр Ростова-на-Дону затер дорогие часы на фото, чтобы не привлекать внимания

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко «убрал» с фотографии в Instagram со встречи с мэром Грозного Хас-Магомед Кадыровым свои часы. В пресс-службе ростовской администрации объяснили, что чиновник не хотел привлекать внимание к дорогому аксессуару.

Логвиненко приезжал в Грозный с рабочим визитом, чтобы обсудить вопросы взаимодействия с различных отраслях экономики и социальной сфере. Об этом мэр Ростова-на-Дону рассказал в Instagram, приложив снимки со встречи.

Встреча Алексея Логвиненко и Хас-Магомед Кадырова / Источник фото: Instagram

На сайте мэрии Грозного тоже опубликовали фотографию со встречи. В кадр Логвиненко попал с часами на левой руке.

Источник фото: сайт мэрии Грозного

В Сети заметили, что ростовский мэр «затер» на фото очень недешевый аксессуар — часы Breguet Marine Royale, стоимость которых порядка 2,6 миллиона рублей.

Пресс-служба Алексея Логвиненко подтвердила РИА «Новости», что часы действительно убрали. В администрации уточнили, что встреча проходила в выходной день, а снимки мэр разместил в личном аккаунте.

«Он не считает нужным привлекать внимание к дорогим аксессуарам, как он не делает этого в повседневной жизни», — подчеркнула пресс-секретарь Логвиненко Мария Петрова.