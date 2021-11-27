«Не ожидал, что будет так много». Володин пообещал изучить комментарии россиян о QR-кодах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не ожидал такого количества комментариев под своим постом о законопроектах о QR-кодах. Теперь, по его словам, он постарается организовать работу, чтобы ознакомиться со всеми отзывами, которые оставили пользователи Telegram.

Пост Володина в Теlеgrаm был опубликован 24 ноября и набрал 609,5 тысячи комментариев. В этом сообщении председатель нижней палаты российского парламента высказался о проектах по введению обязательных QR-кодов.

«Не ожидал, что их (комментариев — прим. ред.) будет так много. Очевидно, одному с таким объемом справиться не получится. Постараюсь организовать эту работу, чтобы ознакомиться со всеми комментариями», — написал сегодня Володин.

Он подчеркнул, что для Госдумы важно, чтобы все конструктивные предложения были изучены и учтены. Спикер ГД поблагодарил всех, кто высказал свою позицию. В будущем, по словам парламентария, он планирует получать обратную связь, используя возможности социальных сетей.

Законопроекты об обязательном введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте предусматривают, что такие пропуска получат прошедшие вакцинацию от коронавируса, переболевшие ковидом, а также те, у кого есть медотвод от прививки. Предъявлять QR-код при посещении аптек и продуктовых магазинов будет не нужно.