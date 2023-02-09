Эксклюзив 09 февраля 2023, 17:39 «Не ориентируйтесь на мнение ханжей». Мария Захарова пояснила, почему в МИД говорят на языке иронии Официальный представитель МИД Захарова: не стоит ориентироваться на мнение ханжей

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Говорить в социальных сетях языком дипломатов не имеет смысла, а высказывания антипартнеров зачастую заслуживают ироничной реакции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в проекте «Жеребцова и точка» рассказала, почему в диппредставительстве иногда используют сарказм «острые» фразы.

По ее словам, в определенных жанрах ирония действительно оправдана. Где-то это происходит из-за проявления личной эмоциональности.

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«Видите, как Сергея Викторовича Лаврова (глава МИД России — прим. ред.) просто разбирают на цитаты с такими очень интересными, яркими, точечными попаданиями в суть вопроса за счет цитат, сравнений, исторических параллелей ну или просто использования наших идиоматических выражений», — пояснила Захарова.

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Где-то сарказм и ирония — неотъемлемая часть ситуации. Дипломат привела в пример социальные сети, в которых читателям вряд ли понравится текст, напичканный сухими политическими оборотами. Также особые случаи требуют ироничных комментариев.

«Есть так называемые партнеры, многие из которых теперь, к сожалению, уже стали антипартнерами, реакции на заявления которых могут быть только исключительно ироничные. Потому что это запредельный уровень, иногда неадекватно. И все хотят реакцию. Но реакцию можно выдать только таким способом. Поэтому вы не ориентируйтесь на мнение ханжей. Не надо быть ханжами, я считаю», — отметила официальный представитель МИД.

Она добавила, что нужно следить за своим уровнем речи, владеть историей и фактами. Однако там, где это нужно и уместно, отвечать так, как того достойны оппоненты. Но не скатываясь на их уровень, заключила Захарова.