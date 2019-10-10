«Источник мира» ударил по Сирии. Курды захотят союза с Дамаском и Москвой из-за вторжения Турции Подробнее

Абзалов заметил, что концепция Турции не только в проходе в глубину Сирии на северо-восток. Схема военной операции в том, что эта территория будет заселена беженцами из Сирии турецкого сегмента.

«Таким образом они подвинут курдов с границы и создадут полосу между курдами, которые живут в Сирии, и курдами, которые живут в Турции», — пояснил специалист.

Он предположил, что Штаты договорились с Турцией, поскольку за несколько дней до начала военной операции американцы вывели оттуда свой контингент. Следовательно, Вашингтон предал своих курдских союзников, что происходит уже не первый раз. Политолог напомнил об аналогичной ситуации в Ираке, где американцы подставили курдов, когда операция практически дошла до Иракского Курдистана.

«И у курдов опции по защите своей территории крайне мало. Курды сделали не очень правильную ставку. Не нужно было ставить яйца в одну заокеанскую корзину», — подытожил эксперт.